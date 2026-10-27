La Buena Noticia: estudiantes crearon una baliza para cuidar a quienes combaten incendios

Estudiantes de las escuelas técnicas EPET 21 y 30 de San Martín de los Andes, Neuquén, ganaron el concurso nacional Industria Inspira 2026 con una herramienta pensada para mejorar la seguridad de los brigadistas forestales. Desarrollaron una baliza portátil que mide temperatura, humedad, velocidad y dirección del

viento. El dispositivo transforma esos datos en mensajes de voz y los transmite automáticamente por radio VHF, incluso en lugares sin señal de celular. Su aporte es acercar información del lugar donde trabajan las cuadrillas y reducir la necesidad de mantener personas expuestas en puntos críticos. El proyecto se realizó junto con el grupo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias de Parques Nacionales. La iniciativa obtuvo el primer puesto en una edición que recibió 462 propuestas de todo el país. El próximo desafío es avanzar desde el desarrollo presentado hacia una aplicación más amplia. La información publicada no precisa cuándo podría fabricarse en serie.



Fuente: Unión Industrial Argentina

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