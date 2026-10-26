BM – lunes 26 de octubre

DISPOSITIVOS GRUPALES DE SALUD MENTAL LLEVADOS ADELANTE DURANTE ESTE AÑO DESDE LOS CAPS Desde el Área de Salud Mental de la Secretaria de Salud Pública se viene desarrollando un trabajo sostenido orientado a la promoción, prevención y atención de la salud mental, contemplando las particularidades y necesidades de la comunidad. Además de la atención individual que se ofrece en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el equipo interdisciplinario del programa Saludablemente ha desarrollado a lo largo del año diversos dispositivos grupales de abordaje como una estrategia complementaria de acompañamiento y cuidado. Estas propuestas surgen a partir de la demanda existente y de las instancias de evaluación previa, considerando las características, necesidades e intereses de cada población y situación particular. Los espacios grupales permiten, además, favorecer el encuentro con otros, el intercambio de experiencias y saberes, la construcción de vínculos y el reconocimiento de recursos individuales y comunitario para el cuidado de la salud mental. Durante este año se llevaron adelante diferentes propuestas, entre ellas el Taller de niñeces, destinado a acompañar y trabajar aspectos vinculados con las emociones, los vínculos y los recursos de niños y niñas; el Taller de crianza, dirigido a madres, padres y referentes adultos, como espacio de reflexión e intercambio sobre las experiencias cotidianas de la crianza; y el Taller de Escucha para adultos, pensado como un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento frente a distintas situaciones de la vida cotidiana. De este modo, desde el área se busca ampliar y diversificar las estrategias de abordaje, entendiendo que el cuidado de la salud mental no se limita a la atención de una problemática, sino que también implica generar espacios de escucha, participación, encuentro y construcción colectiva.

“SOMOS UNO” EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Este viernes 30 en «Folclore para Escuchar» se presentará el dúo Somos Uno de la ciudad de La Plata; conjunto integrado por Ayelén Pachamé y Fernando Vásquez, artistas de importante trayectoria tanto en Tango como en Folclore argentino.Somos Uno, desde hace más de 7 años ha recorrido distintos escenarios no solo de la provincia de Buenos Aires sino también de provincias como Entre Ríos y Santa Fe con una propuesta que combina interpretaciones instrumentales en guitarra y canciones en vivo. La presentación será a partir de las 21 horas en el Salón Rojo Municipal con entrada libre y gratuita. Sin dudas que estos músicos de primer nivel engalanarán la noche de Folclore para Escuchar, ciclo que, con la producción y conducción de Fernando Calles, en su 20ª temporada, sigue contando con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.

COMENZARON LAS ACCIONES EN MARCO DEL PROGRAMA «LA JUGADA MAESTRA» Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Mariángeles Basile, se realizó el primer Taller de Sensibilización del Programa de Intervención para el Fortalecimiento de las Infancias Respetadas en el Deporte. En el marco de la Ley Provincial N° 15.413 de «Infancias Respetadas», el objetivo es compartir un espacio de encuentro y aprendizaje para seguir promoviendo entornos deportivos seguros, sanos y libres para chicos y chicas. Esta primera acción tuvo lugar en el Club Barrio Traut. En los próximos días se recorrerán distintos clubes de nuestra ciudad y se llevará a cabo este taller, además de encuentros lúdicos y recreativos para toda la comunidad.

EL SKATEPARK DE LAS FLORES ES UNA REALIDAD Y YA ES DISFRUTADO POR LA COMUNIDAD Las condiciones climáticas no fueron impedimento para celebrar la inauguración del SkatePark de Las Flores, un espacio moderno y seguro para el deporte urbano que ya es disfrutado por la comunidad. Con la presencia de jóvenes que llegaron desde distintas localidades para acompañar este importante acontecimiento, la jornada contó con distintos momentos. Desde la mañana, las familias y amigos que se fueron acercando, pudieron recorrer los stands de emprendedores, foodtrucks y conocer la pista que fue construida en Av. Pellegrini y 25 de mayo. Por la tarde, se llevó a cabo el Acto de Inauguración que tuvo su inicio con el tradicional corte de cintas para dejar formalmente inaugurado el espacio. También se contó con las bendiciones del cura párroco, Padre Eduardo Campion, y de la pastora Alejandra Cabrera, en representación del Movimiento Cristiano y Misionero de nuestra ciudad. El intendente Fabián Blanstein destacó las gestiones realizadas ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para hoy poder tener la pista; también el trabajo del personal municipal de las distintas áreas que estuvieron al frente de la obra, en cada detalle y requerimiento. A su turno, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, compartió un emotivo mensaje y contó cómo se fue gestando este sueño hoy hecho realidad. Además, invitó a Cesar Criado Pintos y Daniel Sturtz, referentes locales de la actividad y quienes acompañaron desde el día uno el proyecto, a que expresaran lo que significa contar con este tipo de pista en nuestra ciudad, dado que posee un importante nivel para destrezas y competencias y se asemeja a otras de distintas localidades del país que ellos suelen utilizar. Para seguir con el encuentro, hubo distintas exhibiciones en vivo con skaters y bikers invitados y la Comparsa Colibrí de la Dirección de Adultos Mayores junto a los niños del Hogar Convivencial Rinconcito, realizaron un colorido baile.

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