Torneo Clausura: Ferro volvió al triunfo y también buscará llegar a la semifinal

En su estadio «27 de abril» le ganó 3 a 1 a Juventud Unida, quedó en el cuarto puesto y con ventaja deportiva volverá a chocar con los albirrojos que finalizaron quintos. Sergio Cenzano en dos ocasiones e Iván Garcete, consiguieron los goles del triunfo ferroviario. Braian Lozano, el gol del equipo de Adrián Caputo.

(Por Flavio Iacomini)

El cuádruple campeón del fútbol florense, se recuperó en la última fecha y de nuevo cantó victoria, tras su traspié del domingo pasado ante Deportiva.

Juventud Unida, fue el que comenzó ganando el partido en el estadio de Avellaneda y Vidal cuando a los 21 minutos Braian Lozano convirtió y puso el 1 a 0 en favor del albirrojo.

La igualdad, llegó tempranamente en el segundo tiempo cuando a los 3 minutos Sergio “Cuiza” Cenzano empató el partido. A los 23 Iván Garcete, dentro del área definió y puso el 2 a 1, mientras que en el minuto 91, de nuevo Sergio Cenzano con su gol llevó el resultado al 3 a 1 definitivo.

Tras su triunfo, Ferro quedó ubicado con 8 puntos en el cuarto lugar y el próximo fin de semana se volverá a encontrar con Juventud Unida, que finalizó también con 8 unidades.

La ventaja deportiva en favor de los ferroviarios le dará la localía como así también la posibilidad de pasar a la semifinal con un empate. Al equipo dirigido por Adrián Caputo, solo le quedará la chance de la victoria para acceder a las semifinales del Clausura 2026.

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