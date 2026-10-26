Torneo Clausura: El Taladro no pudo con Atlético y finalizó en segundo lugar

El verde, que llegaba a la última fecha de la fase regular como líder, igualó 1 a 1 con los rojinegros y ahora jugará su cruce en busca de las semifinales ante Barrio Traut. Los dirigidos por Gonzalo Aparicio comenzaron ganando con el golazo de Patricio Peñalva en el primer tiempo. A los 5 del segundo igualó Atlético por intermedio de un gol de penal ejecutado por Jonatán Ferreira.

(Por Flavio Iacomini)

El partido entre El Taladro y Atlético Las Flores fue el que cerró la gris tarde dominical en el estadio de la avenida San Martin y Bernardo de Irigoyen.

Allí, verdes y rojinegros no se sacaron ventajas y en distintos puestos terminaron sus perfomances en el Clausura 2026 en lo que se denominó la fase regular clasificatoria del campeonato oficial.

A los 35 minutos del primer tiempo, el “Pato” Patricio Peñalva remató de zurda y la pelota se coló en el ángulo derecho del arquero Manuel Lacoste.

El empate para Atlético Las Flores llegó en el segundo tiempo. A los cinco minutos, infracción dentro del área sobre Jony Ferreira. El 9 rojinegro se encargó de la definición, dejó sin chances al arquero Juan Gaimaro y empató el partido.

Con este resultado, El Taladro, en su búsqueda de la semifinal será rival de Barrio Traut que terminó en el último puesto, mientras que Atlético, que finalmente quedó sexto y penúltimo en la tabla de posiciones, buscará también su clasificación ante un duro rival como El Hollín, equipo aurinegro que finalizó tercero en la etapa clasificatoria.

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