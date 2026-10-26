Torneo Clausura: Deportiva goleó, terminó primero y es semifinalista

El conjunto albiverde le ganó 4 a 0 a Barrio Traut y con 12 unidades se aseguró el primer puesto de la fase regular del Clausura 2026. Será el único equipo que el próximo domingo no jugará los cruces debido a que se benefició con el primer puesto y ahora solo esperará por conocer quien será su rival de semifinales.

(Por Flavio Iacomini)

Ayer domingo por la tarde en el CEF N°6, con goles conseguidos por Luis Urruchúa en el primer tiempo y con las conversiones luego en la etapa complementaria de Nicolás Dierick, Fernando Carrera y Nicolás Eluaiza, Juventud Deportiva logró su clasificación en un final de etapa regular del torneo donde el “Depor” tuvo que esperar luego que Atlético le diera una mano para poder asegurarse el máximo lugar en la cima.

En el partido siguiente, también disputado en el estadio “Orestes Propato”, los rojinegros igualaron 1 a 1 con El Taladro y este resultado del empate, favoreció al equipo de Aquiles Rafeca que pudo pasar por un punto al verde del D.T Gonzalo Aparicio que finalizó con 11 unidades.

El conjunto de avenida Del Carmen si bien arrancó el partido con Barrio Traut con una desventaja numérica por la temprana expulsión de Marcos Corvalán, que por una fuerte infracción vio la roja a instancias del árbitro Horacio “Grillo” Maciel, después supo mostrarse seguro en el fondo, criterioso en mitad de cancha y con capacidad goleadora en los momentos decisivos del encuentro.

Para su próximo partido de semifinales, que se disputará en encuentros de ida y vuelta, ya podrá recuperar a los mediocampistas Nicolás Bertini y Facundo Valdéz, futbolistas del “Depor” que ya cumplieron la fecha de suspensión del tribunal de disciplina.

La regularidad, el intento de jugar bien al fútbol, su orden defensivo y la labor de su juvenil arquero Valentín Odera Boetto, contribuyeron para que los Albiverdes sean los primeros semifinalistas del Campeonato Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026.

About The Author