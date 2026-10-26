26 de octubre de 2026

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Juan Ignacio Cáceres, subcampeón del mundo: el «olímpico» conquistó la plata en el Mundial de Canotaje

14 horas atrás Fm Alpha

El palista de nuestra ciudad volvió a prestigiar a la ciudad de Las Flores tras obtener la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026, celebrado en Gualeguaychú, Entre Ríos. En compañía de Agustín Ratto, conformó el binomio argentino que se quedó con el segundo puesto en la categoría K2 Senior, uno de los eventos más anticipados del torneo. El desempeño de «Juani» coronó de forma brillante una cita mundialista histórica para el canotaje regional: fue la primera ocasión en que Sudamérica albergó un campeonato del mundo en esta disciplina, con Argentina como país organizador y la localidad entrerriana como sede de una semana repleta de adrenalina y pasión deportiva. Durante la competencia de K2 Senior, la tripulación integrada por Cáceres y Ratto logró sostenerse en los puestos de vanguardia a lo largo de casi todo el trayecto. Ambos competidores alcanzaron la mitad del circuito peleando firmemente en el pelotón de líderes y, tras un gran esfuerzo, sellaron una participación que los consagró como subcampeones. El oro quedó en manos de la dupla danesa integrada por Valdemar Jorgensen y Jonathan Hansen, mientras que los representantes locales se consolidaron en el segundo escalón del podio en una definición que congregó a las máximas figuras del canotaje global.

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