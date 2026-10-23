Fútbol de inferiores: se juega este sábado la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clusura

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la séptima y última fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En cancha de Juventud Deportiva, el local recibirá la visita de Barrio Traut mientras que en el estadio «27 de abril» de Avda. Avellaneda y Vidal, Ferro jugará ante Juventud Unida. Finalmente, en el predio «Héctor Cuburú» de Avda. Independencia, El Taladro será anfitrión ante Atlético. Libre estará El Hollín.

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