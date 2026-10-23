23 de octubre de 2026

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Se presentó «Mega Disco Solidaria»: será el sábado 12 de diciembre

43 minutos atrás Fm Alpha

Organizado por el Dr. Pablo Arrúa junto a diversas instituciones locales (Coop. Hospital Las Flores, Aphogard, Bomberos Voluntarios, Cooperadora CEF Nro. 6, Asociación de Padres Colegio San Miguel, Club Avellaneda, Promos 2026 y Grupo Newcom Las Flores) se realizará un gran evento bailable multi solidario. El mismo será en el club Juventud Deportiva desde las 23hs. con servicio de cantina. «Se reúnen nada menos que ocho entidades de bien público de nuestra ciudad con objetivos y sueños diferentes. También es celebrar la vida y en el marco de los 30 años de un programa radial que tuve la suerte de conducir», explicó el Dr. Arrúa. «Fue un 22 de noviembre de 1996 (Día de la Música) que también organizamos un evento similar. Este evento es también de alguna manera rememorar aquella noche y a la vez multiplicarlo», indicó luego. Las entradas ya pueden adquirirse contactándose con cualquiera de los integrantes de las instituciones mencionadas.

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