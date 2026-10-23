Concejo Deliberante: gremios docentes se reunieron con los bloques políticos

Ayer jueves 22, en el salón «Dr. Oscar Alende»del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una nueva reunión de Comisión Plenaria. En esta oportunidad, el encuentro fue presidido por la concejala y vicepresidenta del Cuerpo, Prof. Daniela González, quien estuvo a cargo de la reunión en reemplazo del presidente del HCD, Prof. Fernando Muñiz. Con la presencia de la mayoría de los concejales, la Plenaria contó con la participación de representantes de los gremios docentes UDOCBA y SUTEBA: Prof. Nancy Bratt, secretaria gremial, Prof. Claudia Cabrera, secretaria adjunta y Prof. Eduardo Sández, vocal titular. Durante el encuentro, los representantes gremiales brindaron información y respondieron consultas de los ediles en relación con el expediente presentado en la mesa de trabajo.