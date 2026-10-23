La Buena Noticia: drones, ciencia y trabajo comunitario para recuperar los Bosques de Pehuenes

Desde Neuquén llega una buena noticia que une el cuidado de la naturaleza, la tecnología y los conocimientos de las comunidades locales. En el Parque Nacional Lanín están probando la siembra de semillas con drones para ayudar a recuperar los bosques de pehuenes afectados por incendios. Los trabajos se realizan en Ñorquinco, donde un gran incendio dañó unas mil quinientas hectáreas de bosque nativo en 2013. La recuperación requiere tiempo y un esfuerzo sostenido: no alcanza con sembrar, también hay que proteger las semillas y acompañar el crecimiento de los árboles. Entre el 15 y el 19 de octubre se desarrolló un ensayo sobre cuarenta hectáreas previamente estudiadas y mapeadas. Para llegar al lugar, guardaparques y pobladores mapuches trasladaron a caballo trescientos kilos de semillas. También utilizaron drones para llevar equipamiento y materiales hasta un campamento en la montaña.

Una vez preparado el terreno de trabajo, un dron distribuyó las semillas en un día y medio. La tecnología permite dirigir la siembra hacia sectores elegidos por sus condiciones para la germinación, incluso en lugares remotos y de difícil acceso. El ensayo también incluyó un tratamiento de las semillas para reducir su consumo por parte

de la fauna. Ahora, los investigadores harán el seguimiento para evaluar cuántas germinan y cómo se establecen las nuevas plantas. El pehuén, también llamado araucaria, es un árbol extraordinario: puede vivir más de mil cien años y alcanzar los cincuenta metros de altura. Pero crece lentamente y sus semillas, conocidas como piñones, se dispersan a poca distancia.



Fuente: Parques Nacionales

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