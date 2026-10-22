Torneo Clausura: así se jugará la séptima y última fecha de la fase clasificatoria

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división el próximo domingo a las 14:30hs. en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán Juventud Deportiva-Barrio Traut mientras que a las 16:30hs. lo harán El Taladro-Atlético. Por su parte, en el Polideportivo de Avellaneda y Vidal a las 17hs. se enfrentarán Ferro-Juventud Unida. Libre estará El Hollín.

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