22 de octubre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Clausura: así se jugará la séptima y última fecha de la fase clasificatoria

3 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división el próximo domingo a las 14:30hs. en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán Juventud Deportiva-Barrio Traut mientras que a las 16:30hs. lo harán El Taladro-Atlético. Por su parte, en el Polideportivo de Avellaneda y Vidal a las 17hs. se enfrentarán Ferro-Juventud Unida. Libre estará El Hollín.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

BM – jueves 22 de octubre

3 horas atrás Fm Alpha

Choque entre dos camiones en la Ruta 3 Km 206

8 horas atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: «La Suipachense» ya produce leche y quesos y suma cuatro meses de recuperación de empleos

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Torneo Clausura: así se jugará la séptima y última fecha de la fase clasificatoria

3 horas atrás Fm Alpha

BM – jueves 22 de octubre

3 horas atrás Fm Alpha

Choque entre dos camiones en la Ruta 3 Km 206

8 horas atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: «La Suipachense» ya produce leche y quesos y suma cuatro meses de recuperación de empleos

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.