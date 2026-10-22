22 de octubre de 2026

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La Buena Noticia: «La Suipachense» ya produce leche y quesos y suma cuatro meses de recuperación de empleos

2 horas atrás Fm Alpha

En el tramo final de un año por demás complejo para la industria de los alimentos en general, las novedades positivas comienzan a aflorar en el ámbito lechero y la perspectiva para ese nicho comercial parece adoptar otro rumbo. En línea con eso, la emblemática La Suipachense, con base en la ciudad homónima del oeste bonaerense, logró revertir su estado de quiebra y reanudó sus actividades tras meses de incertidumbre, conflictos y un acampe de sus trabajadores. La reapertura fue impulsada tras el desembarco de nuevos dueños en «La Suipachense» lo que permitió reanudar las operaciones. Con cuatro meses de funcionamiento —encaminándose hacia el quinto—, la usina en cuestión procesa actualmente unos 50.000 litros diarios de leche y busca ampliar progresivamente su producción y su plantel de personal. Por estos días, la dotación de la planta ya supera los 60 operarios y la firma volvió al mercado con leches en polvo y sachet, además de yogures y queso untable. nEl colapso patrimonial de la firma se desencadenó bajo la gestión del grupo de capitales venezolanos Maralac —responsable también del vaciamiento de la firma ARSA en Arenaza—, lo que derivó en un cese total de actividades tras el concurso preventivo y la quiebra decretada de Conosur S.A.

Fuente: IProfesional

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