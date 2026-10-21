Se prevé una fuerte adhesión en Las Flores al paro docente bonaerense convocado por la FEB este jueves

Este jueves 22 los establecimientos educativos públicos de nuestra ciudad tendrán una jornada sin actividad normal debido al inicio del paro de 48 horas dispuesto por la FEB . La medida de fuerza surge luego de que las bases del sindicato rechazaran de forma mayoritaria la oferta salarial del 6% otorgada por el Gobierno provincial el pasado lunes . A nivel local, los representantes gremiales anticipan un alto acatamiento en las aulas del distrito, marcando un claro quiebre con el resto del Frente de Unidad Docente (SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP), sectores que sí aceptaron la propuesta económica y decidieron no sumarse a la huelga. La conducción de la FEB, liderada por Liliana Olivera, fundamentó la protesta en la necesidad de frenar el deterioro del poder adquisitivo y reclamar contra la constante sobrecarga laboral en los colegios estatales. Frente a este escenario, las autoridades escolares recomiendan a las familias florenses comunicarse directamente con cada institución pública para constatar la afectación en sus respectivos cursos, mientras que los establecimientos de gestión privada mantendrán el dictado regular de clases .

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