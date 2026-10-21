21 de octubre de 2026

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Patín Artístico Las Flores: Clara Mendivil, top 10 en la Copa «González Molina»

2 horas atrás Fm Alpha
Copa González Molina – 18 al 24 de Octubre 2026- Velódromo Vicente Alejo Changay (San Juan), organizado por la Confederación Argentina de Patinaje Artístico, se lleva a cabo durante una semana con la participación de 600 patinadores de todo el país. La Ciudad de Las Flores POR PRIMERA VEZ, desde que se desarrolla la DISCIPLINA en nuestra Ciudad, DEBUTA  EN ESTA MODALIDAD EN ESTE 2026 CON UNA REPRESENTANTE EN UN NACIONAL de la mano de la TECNICA LUISINA GIOIOSA. La joven CLARA MENDIVIL, quien compitió con 30 patinadoras en su categoría, brilló en pista realizando su perfonmance el día lunes 19 en DANZA AVANZADA OBLIGATORIA – SOLO DANCE –  y el día martes 20 en FREE DANCE , de está manera logra el 6to. PUESTO con PODIO NACIONAL en ambas presentaciones. Debemos REMARCAR que es una MODALIDAD  que NUNCA FUE REPRESENTADA EN NUESTRA CIUDAD, un nuevo desafío, el cual enfrentamos , fue cumplido con éxito y coronado con un PODIO NACIONAL, quedando en el TOP 10 NACIONAL ARGENTINO. FELICITAMOS A CLARA, A SU TECNICA LUISINA GIOIOSA Y TODO SU EQUIPO DE TRABAJO POR EL GRAN LOGRO OBTENIDO.

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