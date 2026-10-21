«MAPA Espacio de Arte» participará de «Al Hueso», una nueva feria de arte en Buenos Aires

«MAPA Espacio de Arte» y CRESTEO participarán de «Al Hueso», una nueva feria de arte organizada por TACHA que se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el barrio porteño de Chacarita. La iniciativa propone una experiencia diferente de exhibición y encuentro artístico: en lugar de los tradicionales stands, la feria ocupará un edificio de 1.100 metros cuadrados, con cuatro pisos y 12 departamentos transformados en espacios para el arte, la convivencia y el intercambio entre artistas, galerías, editoriales, proyectos independientes y público. En esta primera edición, 28 proyectos de Argentina y otros países participarán con propuestas que abarcan distintas expresiones y problemáticas del arte contemporáneo. Entre ellos, MAPA Espacio de Arte, de Las Flores, y CRESTEO, de Sierra de la Ventana, presentarán una propuesta expositiva conjunta.

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La propuesta reúne las miradas de ocho artistas: Pablo Solo Díaz, Manuel Díaz Vigo, Marina Curci, Sandra Sarraúa, Edgardo Nelson Rodríguez, Elena García, Franco Cabrera Santos y Gastón Cortés, quienes, a través de sus producciones, contribuyen a construir una reflexión colectiva sobre el territorio, sus transformaciones y las marcas que dejan los procesos históricos y sociales. La participación de MAPA Espacio de Arte representa, además, una oportunidad para proyectar la producción artística de Las Flores en un espacio de alcance nacional, generando vínculos con otros proyectos culturales y acercando nuevas perspectivas del arte local a públicos diversos.

Una feria que propone otra forma de encontrarse con el arte

«Al Hueso» busca romper con los formatos tradicionales y propone ingresar a un espacio doméstico para encontrarse con las obras. Durante tres días, los departamentos funcionarán simultáneamente como salas de exposición y lugares de convivencia, ya que los artistas y colectivos participantes también se hospedarán allí. La programación incluirá conversatorios, performances, activaciones e intercambios. Asimismo, las obras tendrán sus precios a la vista, con el objetivo de favorecer una relación más directa y accesible entre los artistas y el público. La feria también ofrecerá a cada visitante dos objetos coleccionables junto con su entrada: una pieza de cerámica realizada especialmente por la artista Mara Riviello López y un fanzine que reunirá textos, frases y dibujos de los 28 proyectos participantes. La preventa de entradas se encuentra habilitada a través del siguiente enlace: Comprar entradas para AL HUESO 2026. Organizada por TACHA —Trash Art Center & Humboldt Apart—, la feria tendrá como escenario un edificio dedicado a la investigación, formación y exhibición del arte sustentable. Con esta participación conjunta, MAPA Espacio de Arte de Las Flores y CRESTEO de Sierra de la Ventana llevarán a Buenos Aires una propuesta que pone en diálogo el arte contemporáneo, la memoria y el territorio bonaerense, sumándose a una experiencia que busca ampliar las formas de producir, exhibir y compartir el arte.

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