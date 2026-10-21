Benigno fue el resultado de la biopsia del tumor de Juancito López

Hace solo un mes y diez días nos anoticiábamos de la situación que estaba viviendo la familia de Juancito López. Un niño de 7 años que debían operarlo de urgencia ante la presencia en su cuerpito de un tumor de 12 centímetros. Hoy a 40 días, y luego de la exitosa operación en el Hospital Ludovica de La Plata, los resultados son muy positivos, ya que el tumor extraído es benigno.

Vía whatsApp Emmanuel, papá de Juancito, nos contaba:

“Salió todo bien, era algo benigno, tenemos que hacer control cada 5 meses, el está todo bien y puede continuar con la vida normal, muchas gracias a Fm Alpha, al municipio y agradecer a toda la sociedad, acá estoy esperando el control de cirugía, muchas gracias volver a todos..” Remarcaba emocionado Emmanuel.

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