Alerta por «El Niño»: la provincia se prepara ante el riesgo de inundaciones en la cuenca del río Salado

La provincia de Buenos Aires intensifica las acciones de prevención ante los pronósticos climáticos que anticipan un posible incremento de las precipitaciones durante los próximos meses, asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027. La situación genera especial preocupación en distintas regiones del interior bonaerense, particularmente en los distritos que integran la extensa cuenca del río Salado, donde los excesos hídricos han provocado históricamente importantes consecuencias para las comunidades, la producción agropecuaria y la infraestructura rural. En ese contexto, los ministros bonaerenses de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron una reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado, desarrollada en la ciudad de Bragado, con la participación de intendentes, autoridades provinciales, representantes de entidades rurales y productores agropecuarios. Durante el encuentro se analizaron los escenarios meteorológicos previstos para los próximos meses y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a eventuales lluvias abundantes, crecidas de cursos de agua y anegamientos en zonas rurales y urbanas. Las autoridades coincidieron en que la anticipación y la coordinación entre los municipios resultan fundamentales para reducir las consecuencias de posibles emergencias hídricas, especialmente en territorios donde la acumulación de agua puede comprometer caminos, establecimientos productivos y sectores poblados. La preocupación está vinculada con el comportamiento esperado del fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de precipitaciones superiores a los valores habituales en determinadas regiones del país. Sin embargo, las proyecciones climáticas no implican que necesariamente se produzcan inundaciones, ya que su magnitud dependerá de la distribución de las lluvias, las condiciones del suelo y la capacidad de escurrimiento de cada cuenca.

Fuente: Infozona

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