El periodista belgranense Mauricio Zabalza competirá en los Martín Fierro Latino 2026: «Es una noticia que me pone enormemente feliz»

El reconocido periodista, músico y conductor radial Mauricio Zabalza fue oficialmente nominado a los Premios «Martín Fierro Latino Miami 2026», un prestigioso galardón organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). El comunicador, oriundo de General Belgrano y radicado desde hace años en Nueva York, integra la terna en la categoría de «Panelista, Columnista o Cronista» gracias a su destacada labor como corresponsal en los Estados Unidos para La Nación – Carnaval . «Me pone muy feliz la noticia porque se trata de una distinción muy importante. La verdad que no lo esperaba porque había casi 200 candidatos inicialmente y estar entre los finalistas es increíble», contó este miércoles a FM Alpha. «Me están llamando de muchísimos medios de habla hispana y de Argentina para contar lo que estoy viviendo pero siempre hay un espacio para mi querida 91.5Mhz. de Las Flores, mi amigo Ernesto Varela y esta ciudad que quiero tanto porque tengo muchos familiares y afectos allí. Y grandes recuerdos de mi juventud. Más allá de que gane o no uno siempre trabaja con muchísima humildad sin olvidar los orígenez y cómo comencé con todo esto». Zabalza compartirá la exigente terna junto a profesionales como Esteban Mirol y Celia Antonini. La gran ceremonia de premiación, que genera un enorme orgullo en la comunidad belgranense, florense y en el equipo de FM Río 104.3Mhz. —donde conduce diariamente su programa «Hola Mauricio» —, se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en las instalaciones del exclusivo hotel JW Marriott Brickell de la ciudad de Miami.

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