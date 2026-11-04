4 de noviembre de 2026

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BM – miércoles 4 de noviembre

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ASUETOS POR LA VISITA OFICIAL DEL PAPA LEÓN XIV Se informa que, mediante el Decreto 1995/2026, se adhiere, en el ámbito de la Municipalidad de Las Flores, a las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1103/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, con motivo de la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV. Tal es así que se establece el asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Municipal los días 9 y 11 de noviembre de 2026, en concordancia con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional. En este marco, desde las Secretarías se adoptarán los recaudos correspondientes para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales.

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