La Buena Noticia: el ferry eléctrico más grande del mundo ya une Argentina y Uruguay

Una excelente noticia que combina tecnología, innovación y cuidado del medioambiente. Y lo más interesante es que sucede acá, en el Río de la Plata. Desde el pasado 22 de octubre comenzó a funcionar el ferry completamente eléctrico más grande del mundo, una embarcación que conecta Buenos Aires con Colonia del Sacramento, en Uruguay.

El barco lleva el nombre de «China Zorrilla» en homenaje a la recordada actriz uruguaya y pertenece a la empresa Buquebus. Pero lo verdaderamente sorprendente son sus características. Tiene 130 metros de largo, 32 metros de ancho y capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos en un solo viaje. Y todo eso, sin utilizar motores de combustión tradicionales. El buque funciona mediante ocho propulsores eléctricos alimentados por un enorme sistema de baterías que almacena más de 40 megavatios hora de energía. Para tener una idea de su magnitud, estamos hablando de una embarcación que puede transportar miles de personas utilizando exclusivamente electricidad para su propulsión. Además, en los puertos de Buenos Aires y Colonia se instalaron sistemas especiales de recarga de alta potencia. ¿Y cuál es el beneficio ambiental?. Principalmente, que durante su navegación el barco no produce emisiones directas de gases contaminantes provenientes de la combustión de combustibles fósiles. También genera menos ruido y vibraciones, lo que mejora la experiencia de los pasajeros y

puede contribuir a disminuir las molestias para la fauna marina. El «China Zorrilla» fue construido en Australia por el Astillero Incat Tasmania y representa una de las experiencias más importantes de electrificación del transporte marítimo mundial. Pero esta noticia también tiene participación argentina. Una empresa de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, fabricó transformadores especiales destinados a la infraestructura de recarga eléctrica de la embarcación. Es decir, hay tecnología desarrollada y fabricada en nuestro país formando parte de este proyecto internacional.

Fuente: Presidencia de Uruguay

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