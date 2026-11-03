3 de noviembre de 2026

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Nahuel Pellejero presentará su libro «Andando»

2 minutos atrás Fm Alpha

El próximo martes 10 de noviembre a las 20hs. en el Salón Rojo Municipal el reconocido animador de fiestas criollas presentará en sociedad su nueva publicación gráfica: “Andando”. En el marco del “Día de la Tradición”, Pellejero pondrá en exhibición un libro donde el lector encontrará un puñado de versos, poesías y canciones que hablan de la esencia del gaucho, las tradiciones, el caballo, el amor, la historia y su cultura y el sentir de la vida. Con entrada libre y gratuita, se invita a la comunidad a participar de este importante encuentro cultural florense.

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