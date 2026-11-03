Fútbol: el “clásico” azuleño terminó en escándalo: batalla campal, partido suspendido y un jugador detenido

Alumni Azuleño le ganaba 2 a 1 a Azul Athletic cuando, a los 32 minutos del segundo tiempo, una agresión entre jugadores desató una pelea generalizada y obligó al árbitro Esteban Lucero a suspender el encuentro. Agustín Cos terminó con una lesión en el rostro y debió ser trasladado al Hospital Pintos. Una triste postal para el enfrentamiento más añejo de la ciudad, cuyo desenlace y continuidad quedarán en manos del Tribunal de Disciplina. El clásico más añejo de Azul, entre Alumni Azuleño y Azul Athletic, disputado en el estadio «Emilio Severino Puente», terminó abruptamente a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Esteban Lucero decidió suspender el encuentro al considerar que no estaban dadas las garantías de seguridad para continuar, luego de que se desatara una pelea generalizada entre futbolistas de ambos equipos. El partido correspondía a la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de esta ciudad y se desarrollaba ante un muy buen marco de público de ambas parcialidades. En ese momento, Alumni se imponía por 2 a 1, pero el resultado quedó completamente relegado ante la gravedad de los acontecimientos. Todo comenzó mientras el juego estaba detenido por una modificación en el conjunto local. Kevin Guevara dejaba el campo de juego para ser reemplazado por Bastián Kessler. A pocos metros de los bancos de suplentes se produjo un entredicho entre el delantero alumnista Agustín Cos y el mediocampista del «Canalla», Matías Ledesma. En medio de la discusión, Cos le dio un golpe a su rival, quien quedó tendido sobre el terreno de juego. A partir de allí, la situación escaló rápidamente. Algunos futbolistas de Athletic que se encontraban cerca del banco de suplentes salieron a increpar al jugador de Alumni. Entre ellos estaba Gastón Ledesma, quien había sido reemplazado durante el segundo tiempo. Sin embargo, detrás de él apareció el arquero suplente Agustín Sequeira, quien protagonizó otra de las acciones más repudiables de la jornada: le aplicó un fuerte golpe de puño en el rostro a Cos. El impacto dejó al delantero tendido en el suelo y visiblemente afectado, mientras el descontrol se apoderaba del campo de juego. En cuestión de segundos, la situación derivó en una pelea generalizada, en la que algunos futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos intentaban separar, mientras otros se sumaban a los enfrentamientos y contribuían a agravar el caos. En medio de semejante escenario, el personal policial que se encontraba dentro del campo de juego intentó intervenir y se llevó detenido a Sequeira. Pero las consecuencias no terminaron allí. Cos presentaba una importante inflamación en el ojo izquierdo y debió ser retirado del campo de juego en camilla, con un cuello ortopédico, para luego ser trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, donde recibió atención médica. Ante la gravedad de los incidentes y al no contar con las garantías necesarias para continuar, Lucero resolvió suspender el encuentro cuando restaban poco más de diez minutos para el final.

Fuente: Conexión 7400 Multimedios

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