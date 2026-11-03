Día Mundial de la Diabetes: se realizará en Plaza Mitre una Jornada de Concientización
La Liga de Ayuda al Diabético de Las Flores invita a la comunidad para el 14 de noviembre a partir de las 10hs. a una jornada de concientización. Se realizarán controles de glucemia y se difundirá información sobre cómo prevenir la enfermedad. Se harán también controles peso, talla e IMC (Índice de Masa Corporal) a cargo de Agentes y Promotores y se difundirán hábitos de alimentación saludable de la mano de Nutricionistas de la Secretaría de Salud. Se culminará con la tradicional caminata que cada año promueven las integrantes de LAD.