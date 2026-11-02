2 de noviembre de 2026

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Desafío ECO-YPF: se presenta este martes Petroca 2026

3 minutos atrás Fm Alpha

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 presentará en la tarde de este martes el vehículo con el que competirá el próximo fin de semana en el Autódromo «Eusebio Marcilla» de Junín (Provincia de Buenos Aires) en el marco de la reconocida prueba de autos eléctricos construidos por estudiantes de todo el país. El evento convocará a más de 150 instituciones educativas de las 23 provincias argentinas, movilizando a cerca de 2.000 jóvenes junto a sus familias y docentes. En diálogo con FM Alpha, el Prof. Javier Labolita, quien forma parte del equipo que diseñó tal vehículo como ocurriera en 2025 manifestó que «han sido meses de un arduo trabajo donde los alumnos prepararon este auto impulsado por energía eléctrica. Durante su trayectoria educativa en la ETI ellos pudieron adquirir estos conocimientos y hoy lo ven plasmado».

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