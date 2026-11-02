Policiales: parte de prensa oficial

UN HOMBRE APREHENDIDO POR EL HURTO DE UN TECHO SOLAR DE UN AUTOMÓVIL En el marco de una investigación por hechos de hurto ocurrido en nuestra ciudad, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores logró establecer la autoría del ilícito y procedió a la aprehensión de un hombre de 30 años, identificado como Maximiliano José Acosta, oriundo de Esteban Echeverría. Los hechos fueron denunciados en octubre, cuando los propietarios de los automóviles constataron que en la madrugada del 21 autores ignorados les habían sustraído el techo de vidrio solar de los vehículos, que se encontraban estacionados en la vía pública. A partir de las tareas investigativas realizadas por el GTO, se logró identificar al presunto autor, procediéndose a su aprehensión, quien quedó alojado en el sector de calabozos de esta dependencia, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul. Asimismo, en el marco de la causa, se procedió al secuestro de un teléfono celular iPhone 14 Pro Max y dos vehículos: una Peugeot Partner y un Ford Focus, los cuales quedaron alojados en depósito judicial. Se continúan cumplimentando las actuaciones correspondientes, con intervención de la autoridad judicial competente.

DOS HOMBRES DETENIDOS POR OCASIONAR DISTURBIOS EN LA VÍA PÚBLICA Durante la mañana del domingo 1 de noviembre, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores procedió a la detención de dos hombres, identificados como Luis Mansilla (25) y Oscar Caputo (28), quienes se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública, en inmediaciones del local nocturno Zoilo. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 07:20 horas, en calle Pueyrredón, entre San Martín y Carmen. Ambos sujetos se encontraban en aparente estado de ebriedad, alterando el orden público. Se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz de Las Flores, a cargo de la Dra. Angélica E. Ceballos, del Departamento Judicial Azul. Los involucrados quedaron alojados en el sector de calabozos de esta dependencia, estableciéndose las audiencias correspondientes para la mañana de esa misma jornada.

UNA MUJER APREHENDIDA POR ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, AMENAZAS Y LESIONES Durante la madrugada del 2 de noviembre, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores procedió a la aprehensión de una mujer de 40 años, en el marco de un procedimiento llevado a cabo en calle Almada, entre Azul y avenida Alvear. Según se informó, al momento de intentar identificarla, la mujer adoptó una actitud hostil, agrediendo físicamente al personal policial mediante empujones y forcejeos, con la finalidad de impedir el procedimiento. Asimismo, profirió amenazas contra los efectivos intervinientes. Posteriormente, ya en el Hospital local, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, la aprehendida agredió con una patada a una médica de guardia, identificada como Jorgelina Torres Rodríguez, ocasionándole lesiones. La profesional manifestó su voluntad de instar la acción penal. Como consecuencia de lo sucedido, se iniciaron actuaciones por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones, con intervención de la UFI N.º 9, a cargo de la Dra. Laura Margarettic. La mujer quedó alojada en el sector de calabozos de esta dependencia, mientras se cumplimentan las actuaciones judiciales correspondientes. El personal policial interviniente no sufrió lesiones.

UN HOMBRE APREHENDIDO POR ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD El domingo 1 de noviembre, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores intervino ante un llamado por una problemática familiar en una vivienda del barrio Las Verbenas. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un masculino de (37), quien intentó agredir al personal policial, sin lograrlo, y opuso resistencia al procedimiento. A raíz de lo sucedido, se iniciaron actuaciones por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul. El aprehendido quedó alojado en el sector de calabozos de esta dependencia, mientras se cumplimentan las actuaciones judiciales correspondientes. El personal policial interviniente resultó ileso.

TRES PERSONAS INFRACCIONADAS POR REALIZAR VENTA AMBULANTE SIN AUTORIZACIÓN El sábado 31 de octubre, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores llevó adelante un procedimiento en la intersección de las calles Caseros y Pasteur, donde se labraron actas de infracción a tres hombres identificados como Jonathan Ezequiel Concha (36), Alejandro Omar Sánchez (42) y Rodrigo Alejandro Núñez (26). La intervención se realizó por desarrollar actividades de venta ambulante sin contar con la correspondiente autorización municipal. En el lugar, personal de Inspección General del Municipio procedió al decomiso de la mercadería que ofrecían a la venta, consistente en medias, trapos de piso, bolsas de residuos, repasadores, entre otros artículos. Las actuaciones se llevaron adelante por infracción al artículo 1, apartado B, punto 2, de la Ordenanza Municipal N.º 3453/22, con intervención del Juzgado de Faltas de Las Flores, a cargo del Dr. Marcelo Genusso.

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