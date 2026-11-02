Fútbol de inferiores: se disputaron los playoffs del Torneo Clausura

El pasado sábado se jugaron los cruces de playoffs en todas las categorías del fútbol menor local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva). Se registraron los siguientes resultados: Sub-9: Juventud Deportiva 5-El Hollín 0, El Taladro 1-Ferro 0 y El Hollín 0-Atlético 0. Sub-11: Juventud Deportiva 6-Atlético 0, Ferro 5-El Hollín 0 y Barrio Traut 0- El Taladro 3. Sub-13: Juventud Deportiva 4-El Hollín 0, El Taladro 6-Atlético 1 y Juventud Unida 2-El Hollín 0. Sub-15: Juventud Deportiva 0-El Hollín 2, El Taladro 2-Atlético 0 y Barrio Traut 3-Juventud Unida 1. Sub-17: Ferro 4-Atlético 0, El Taladro 3-Barrio Traut 0 y El Hollín 0-Juventud Unida 2. Reserva: Ferro 2-Juventud Deportiva 1, El Taladro 4-Juventud Unida 1 y Atlético 2-Barrio Traut 2. Las semifinales se disputarán el próximo sábado 7 de noviembre.

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