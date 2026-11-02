Importante charla sobre ACV en el Hospital

Tal cual lo anunciado el pasado viernes por la tarde se llevó adelante una charla abierta a la comunidad en el SUM del Hospital como cierre de las actividades de concientización por el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular (ACV). Durante el encuentro se destacó la importancia de reconocer los síntomas y actuar de manera inmediata, ya que una detección temprana puede salvar vidas. «Agradecemos a todos los que se acercaron y participaron. Nos alegra mucho la gran convocatoria y seguir generando espacios de información para nuestra comunidad», expresaron desde el nosocomio local.

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