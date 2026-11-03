3 de noviembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

BM – martes 3 de noviembre

5 minutos atrás Fm Alpha

COMPROMISO POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL MUNA Con la participación de referentes, autoridades y representantes de instituciones de nuestra ciudad, se realizó un encuentro donde se presentaron los avances del Plan de Acción Local de la iniciativa MUNA. En la reunión, que tuvo lugar en la Secretaría de Educación, se analizó el camino recorrido y los próximos pasos a desarrollar en marco de este compromiso al que adhirió oportunamente nuestro Municipio.
Además se compartieron los resultados del Reporte Año 1 y los desafíos de tres líneas de trabajo clave:
– Primera infancia y entornos saludables: desarrollado por la Dirección de Promoción Comunitaria junto a la Secretaría de Salud.
– Entornos libres de violencia: desarrollado por la Dirección de Niñez y Adolescencia.
– Inclusión y permanencia educativa: desarrollado por la Secretaría de Educación con el acompañamiento de Jefatura Distrital.
Se continúan fortaleciendo las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes en Las Flores, trabajando en conjunto con UNICEF a través de MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia).

LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD SEMIFINALISTA DE LA LIGA INLCUSIVA La Secretaría de Deportes destaca el pase a la instancia semifinal de la Escuela Municipal de Fútbol PCD en la Liga Inclusiva, que organiza Olimpíadas Especiales. El sábado 31 de octubre en Pilar, los dirigidos por el Profesor Roque Cheminet perdieron 2 a 1 contra el CEF N° 123, anotando para los florenses Enzo González y luego vencieron 1 a 0 a El Frontón con gol de Cristian Romero. De esta manera, nuestros representantes quedaron primeros en el grupo y ahora el 14 de noviembre jugarán la semifinal ante Malvinas Argentinas. Debemos consignar que ese mismo día tendrá lugar la final y el partido por el tercer cuarto puesto. En esta oportunidad, el plantel estuvo integrado por Ezequiel Larramendi, Jesús Castro, Cristian Romero, Enzo González y Emiliano Castro.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

La Buena Noticia: un científico argentino desarrolló una inteligencia artificial que detecta señales del Alzheimer a través de la voz

15 minutos atrás Fm Alpha

Desafío ECO-YPF: se presenta este martes Petroca 2026

14 horas atrás Fm Alpha

Importante charla sobre ACV en el Hospital

14 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

BM – martes 3 de noviembre

5 minutos atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: un científico argentino desarrolló una inteligencia artificial que detecta señales del Alzheimer a través de la voz

15 minutos atrás Fm Alpha

Desafío ECO-YPF: se presenta este martes Petroca 2026

14 horas atrás Fm Alpha

Importante charla sobre ACV en el Hospital

14 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.