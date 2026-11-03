BM – martes 3 de noviembre

COMPROMISO POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL MUNA Con la participación de referentes, autoridades y representantes de instituciones de nuestra ciudad, se realizó un encuentro donde se presentaron los avances del Plan de Acción Local de la iniciativa MUNA. En la reunión, que tuvo lugar en la Secretaría de Educación, se analizó el camino recorrido y los próximos pasos a desarrollar en marco de este compromiso al que adhirió oportunamente nuestro Municipio.

Además se compartieron los resultados del Reporte Año 1 y los desafíos de tres líneas de trabajo clave:

– Primera infancia y entornos saludables: desarrollado por la Dirección de Promoción Comunitaria junto a la Secretaría de Salud.

– Entornos libres de violencia: desarrollado por la Dirección de Niñez y Adolescencia.

– Inclusión y permanencia educativa: desarrollado por la Secretaría de Educación con el acompañamiento de Jefatura Distrital.

Se continúan fortaleciendo las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes en Las Flores, trabajando en conjunto con UNICEF a través de MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia).

LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD SEMIFINALISTA DE LA LIGA INLCUSIVA La Secretaría de Deportes destaca el pase a la instancia semifinal de la Escuela Municipal de Fútbol PCD en la Liga Inclusiva, que organiza Olimpíadas Especiales. El sábado 31 de octubre en Pilar, los dirigidos por el Profesor Roque Cheminet perdieron 2 a 1 contra el CEF N° 123, anotando para los florenses Enzo González y luego vencieron 1 a 0 a El Frontón con gol de Cristian Romero. De esta manera, nuestros representantes quedaron primeros en el grupo y ahora el 14 de noviembre jugarán la semifinal ante Malvinas Argentinas. Debemos consignar que ese mismo día tendrá lugar la final y el partido por el tercer cuarto puesto. En esta oportunidad, el plantel estuvo integrado por Ezequiel Larramendi, Jesús Castro, Cristian Romero, Enzo González y Emiliano Castro.

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