La Buena Noticia: un científico argentino desarrolló una inteligencia artificial que detecta señales del Alzheimer a través de la voz

Una noticia muy alentadora llega desde la ciencia argentina y tiene que ver con una enfermedad que afecta a millones de familias en todo el mundo: el Alzheimer. ¿Se imaginan que, con apenas unos minutos de conversación, una computadora pudiera encontrar señales tempranas de esta enfermedad?. Eso es precisamente lo que están investigando científicos argentinos mediante una herramienta de inteligencia artificial. El protagonista es Adolfo García, un neurocientífico argentino, director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, que participó en el desarrollo de una aplicación denominada TELL. ¿Y cómo funciona? La herramienta analiza nuestra manera de hablar. No se concentra solamente en lo que decimos, sino también en cómo lo decimos.

Por ejemplo, estudia la velocidad con la que hablamos, las pausas que hacemos, la cantidad de palabras que utilizamos y la manera en que construimos nuestras oraciones. Los investigadores descubrieron que determinadas enfermedades neurodegenerativas pueden producir cambios en esos patrones del lenguaje. Y lo interesante es que algunos de esos cambios podrían identificarse incluso cuando las dificultades de memoria todavía no resultan evidentes. Según explicó García en entrevistas periodísticas recientes, las investigaciones alcanzaron una precisión cercana al 90 por ciento para distinguir, en determinadas muestras estudiadas, a personas diagnosticadas con Alzheimer de personas sin la enfermedad. Además, esta tecnología ya se ofrece en distintos centros de salud de más de quince países. Pero hay algo que debemos aclarar: no significa que cualquier persona pueda grabar su voz

y saber con un 90 por ciento de certeza si tiene Alzheimer. Los resultados corresponden a estudios específicos y necesitan interpretación profesional. La inteligencia artificial tampoco reemplaza al neurólogo ni a los estudios médicos. Es una herramienta complementaria que podría ayudar a identificar a quienes necesitan una evaluación más profunda.

Fuente: Clarín

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