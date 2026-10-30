Fútbol de inferiores: se juegan este sábado los cruces rumbo a las semifinales

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugarán este sábado los partidos de playoffs en las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. Habrá encuentros en cancha de Juventud Deportiva, «27 de abril» (Ferro), predio «Héctor Cuburú» (El Taladro), estadio «Francisco Palacios» (Atlético) y cancha de El Hollín. Vale recordar que serán a partido único y que tendrán ventaja deportiva (triunfo o empate) los equipos que culminaron en mejor posición que sus rivales en la fase regular.

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