30 de octubre de 2026

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Día Mundial del ACV: el Hospital realizó controles en Plaza Mitre e invita a una charla abierta este viernes

9 horas atrás Fm Alpha

El Hospital de Las Flores instaló en el día de ayer en Plaza Mitre un puesto de control donde se realizaron chequeos de presión arterial y pulso en el marco del Día Mundial del ACV que se conmemora el 29 de octubre. Para prevenir un ataque cerebrovascular, los especialistas recomiendan mantener hábitos saludables, reducir el consumo de sal, realizar actividad física regular y controlar periódicamente los valores de tensión. Como cierre de esta campaña de concientización, las autoridades de salud invitan a una charla abierta a toda la comunidad hoy, viernes 30 de octubre a las 17:00 horas, en el SUM del Hospital, donde se abordarán pautas clave para la detección temprana.

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