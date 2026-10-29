Fútbol Senior: este domingo se conocerán los semifinalistas

El próximo domingo 1 de noviembre en el predio «carbonero» se disputarán los encuentros de vuelta correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Los partidos serán los siguientes: (Cancha 1): 10:30hs.: Barrio Traut-El Bosque, 12hs.: Rosas-Porteño (Cacharí), 13:30hs.: Construcciones Landa-Atlético y 15hs.: El Taladro-Construcciones Andrade. (Cancha 2): 10:30hs.: Toque Toque-Gorchs, 12hs.: El Hollín-Los Amigos, 13:30hs.: Dep. Cacharí-Juventud Unida y 15hs.: Avellaneda-Juventud Deportiva. La entrada es libre y gratuita. Habrá servicio de cantina y parrilla.

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