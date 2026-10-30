30 de octubre de 2026

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La Buena Noticia: llegan los implantes cocleares que permiten escuchar incluso al dormir

2 minutos atrás Fm Alpha
La evolución en el tratamiento de la pérdida auditiva severa a profunda ha alcanzado un hito histórico. La compañía austríaca MED-EL ha desarrollado el TICI UNICO, el primer sistema de implante coclear totalmente implantable del mercado, diseñado para integrarse por completo debajo de la piel. A diferencia de los modelos tradicionales, que requieren un procesador de audio externo sujeto con un imán detrás de la oreja, este avance tecnológico integra el micrófono, el procesador, el estimulador y la batería en un único dispositivo subcutáneo. Esto significa que el implante es 100% invisible a la vista. La mayor ventaja de esta innovación radica en la audición continua. Los usuarios de implantes convencionales se ven obligados a retirarse la parte externa al ir a la cama, al ducharse o al practicar deportes acuáticos, quedando en completo silencio durante esos lapsos. Con el nuevo sistema TICI, el canal auditivo permanece libre y el dispositivo funciona de manera constante. Esto permite escuchar alarmas de emergencia durante la noche, disfrutar del agua sin limitaciones y mantener una vida cotidiana sin interrupciones.
La recarga del dispositivo se realiza de forma inalámbrica mediante un cargador externo portátil que se posiciona temporalmente sobre la piel de la cabeza, permitiendo que la batería interna se llene mientras el usuario continúa con sus actividades normales.

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