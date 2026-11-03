Escuela Técnica: fue presentado «Petroca 60», el auto eléctrico que participará en el Desafío ECO-YPF 2026

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 presentó en la tarde de este martes el vehículo con el que competirá el próximo fin de semana en el Autódromo «Eusebio Marcilla» de Junín. Fue en el hall central del establecimiento educativo donde asistieron autoridades del establecimiento e invitados especiales además de toda la comunidad de la ETI (alumnos y docentes). El Prof. Cristian Llul, quien integra el equipo «Petroca 60», manifestó a FM Alpha que «es importante agradecer mucho a los alumnos que tanto se esforzaron. A la comunidad que se sumó con su aporte y también a la dirección de la ETI que volvió a confiar en nosotros y en este nuevo proyecto. Los chicos se convencieron de esta idea y están con muchísimas ganas de participar». ¡Éxitos!.

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