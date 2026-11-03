La CTA renovó autoridades: en Las Flores la Lista 10 se impuso con el 91% de los votos

La CTA de las y los Trabajadores (CTA-T) renovó este martes sus autoridades nacionales, provinciales y regionales en una elección que tuvo el triunfo de la lista oficialista en todos los niveles. En la provincia de Buenos Aires, la nómina encabezada por Raúl Calamante obtuvo el 93% de los votos y se quedó con la conducción de la central. En nuestra ciudad, Calamante (Lista 10) ganó con el 91,7% de los sufragios frente a la Lista 6 Multicolor encabezada por Olga Ortigoza que tuvo el 8,3%. El acto eleccionario se desarrolló en la sede de SUTEBA (Avda. Sarmiento y 25 de Mayo) con poco más del 40% de participación del electorado.

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