BM – miércoles 21 de octubre

ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL JARDÍN DE INFANTES Nº 906 En el marco de un proyecto pedagógico enfocado en la preservación del medio ambiente y la promoción de hábitos sustentables, la Sala Verde del Jardín de Infantes N° 906 llevó a cabo una jornada de plantación de árboles sobre la vereda del establecimiento, sobre calle Cisneros. La iniciativa, pensada e impulsada por el equipo docente y los alumnos del jardín, busca concientizar desde la primera infancia sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales y el valor de los árboles en nuestro entorno; y contó también con el acompañamiento de las familias. Para la concreción de este proyecto educativo, la Secretaría de Educación y Cultura acompañó la propuesta mediante la provisión de las especies arbóreas indicadas para el lugar, reforzando el compromiso de articular y respaldar las acciones que nacen en el seno de las instituciones educativas locales. Desde la Secretaría de Educación y Cultura celebramos el entusiasmo, el compromiso y el trabajo pedagógico desarrollado por el Jardín N° 906, destacando que, iniciativas como esta, demuestran que la transformación y el cuidado de nuestro entorno comienzan con pequeños pasos en el aula.

NAHUEL PELLEJERO PRESENTARÁ SU LIBRO “ANDANDO” El próximo martes 10 de noviembre, en el Salón Rojo Municipal, desde las 20 horas, Nahuel Pellejero presentará en sociedad su nueva publicación gráfica: “Andando”. En el marco del “Día de la Tradición”, el gran animador de fiestas criollas, pondrá en exhibición un libro donde el lector encontrará un puñado de versos, poesías y canciones que hablan de la esencia del gaucho, las tradiciones, el caballo, el amor, la historia y su cultura y el sentir de la vida. Con entrada libre y gratuita, se invita a la comunidad a participar de este importante encuentro cultural florense.

PADEL: FIORELLA Y SANTINO PROPATO SAN MARTÍN Y EMMA DI TULLIO FUERON PROTAGONISTAS EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA LIGA ARGENTINA DE MENORES La Secretaría de Deportes destaca la participación de los hermanos Fiorella y Santino Propato San Martín, como así también de Emma Di Tullio, en la octava y última fecha de la fase regular de la Liga Argentina de Menores de Pádel disputada en Pilar, Buenos Aires. Fiorella y Francesca Floriani (Quines, San Luis) se consagraron campeonas invictas de la categoría Sub 18 sin perder sin perder ningún set, venciendo en la final 6/0 y 6/2 a María Luz Llorens Gioda (Córdoba) y Jazmín Dos Santos (Olavarría). Con este resultado, cerraron el circuito regular como la pareja número uno del ranking nacional. Por su parte, Santino y Alexander Villarruel (General Alvear) fueron subcampeones de la división Sub 18, siendo superados en la final 6/ 1 y 6/3 por Díaz y Graupera (La Rioja). Debemos consignar que Fiorella quedó con N° 1 y Santino N° 3, posiciones que les permiten disputar el Master, previsto desde 20 al 23 de noviembre en Buenos Aires. Asimismo, también fue muy bueno el desempeño de Emma Di Tullio, quien junto a Emma Nassini (Salliqueló) cayeron en semifinal 6/2 y 6/2 frente a Fiorella Propato San Martín y Francesca Floriani.

Continuando con la actividad de los florenses, Ayrton Rechuze y Bastian Folgar (Luján) llegaron hasta los octavos de final en la categoría Sub 12. Con respecto a Fiorella, cabe mencionar que integró el elenco de la Selección Argentina y su padre Sebastián formó parte del cuerpo técnico que derrotó a Chile contundentemente 9 a 0 en la fase semifinal, disputada en el Premiun APA Center de Buenos Aires y de esta manera clasificó a la final de la América Padel Cup, donde el conjunto “albiceleste” enfrentará al ganador de Brasil y México. Por último, Fiorella representará por sexto año consecutivo al país en el Panamericano de Menores, que se llevará a cabo en noviembre en Cancún, México.

INSCRIPCIÓN ABIERTA AL TALLER GRATUITO “DESAFÍO IA: IDEAS Y PROMPTS PARA POTENCIAR TUS PROYECTOS” La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a jóvenes de 15 a 24 años al Taller “Desafío IA: ideas y prompts para potenciar tus proyectos”, en el marco de MUNA, una iniciativa de UNICEF, y de Oportunidades Únicas. Se realizarán cuatro encuentros: 29 de octubre y 5, 12 y 19 de noviembre, de 18 a 19:30 horas. Mediante actividades prácticas, se aprenderá a utilizar inteligencia artificial para crear contenidos y desarrollar proyectos de manera creativa y responsable. No se necesitan conocimientos previos. La inscripción es gratuita y se entregará certificación con una asistencia mínima del 75 %.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/zEhU9iFMeFP63XLq6

Por consultas, dirigirse a la Secretaría de Educación y Cultura, Av Gral. Paz y Alem 1er. piso; por Mail a educacion@lasflores.gob.ar o por WhatsApp 2244-464216.

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