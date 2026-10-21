Pesar en el periodismo regional: falleció Juan José «Pepe» Grassi

La comunidad de General Alvear y el periodismo regional despiden a Juan José «Pepe» Grassi , dueño de Radio General Alvear y figura emblemática de la comunicación local, cuyo fallecimiento se confirmó este miércoles. Grassi dejó una huella imborrable en la radiofonía bonaerense a través de su apasionada trayectoria en el periodismo deportivo y su recordada cobertura del automovilismo. No sólo será recordado por su profesionalidad sino por su humildad y bondad. Sus restos serán velados en la Cooperativa Eléctrica local antes de su traslado al cementerio municipal, marcando la partida de un referente entrañable de la región. FM Alpha 91.5Mhz., a través de nuestro director Ernesto Varela, envía sus sentidas condolencias a sus familiares.