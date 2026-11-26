Un hombre de 54 años, con domicilio en Olavarría, falleció como consecuencia de una colisión frontal entre dos automóviles ocurrida durante la madrugada de este jueves en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 287, en cercanías de Azul. El siniestro fue protagonizado por dos Volkswagen Suran que circulaban en sentidos contrarios. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la cinta asfáltica. La víctima fatal fue identificada como Fabián Poblete, quien viajaba en uno de los rodados junto a Mario Jorge Fernández, de 60 años, también domiciliado en Olavarría. Este último sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos. En el otro vehículo circulaba Alfredo Miguel Ángel Bruno, de 74 años, con domicilio en Villa Gesell, quien también resultó herido y fue derivado al centro asistencial. De acuerdo con la información oficial, uno de los vehículos, dominio PDO327, circulaba en sentido Azul-Las Flores y quedó volcado sobre la calzada. El segundo rodado, dominio FYM144, terminó sobre la banquina. En el lugar trabajó personal del Destacamento de Seguridad Vial Azul. La ruta permaneció cortada en ambas manos mientras se desarrollaban las tareas periciales. Interviene la UFI N.º 6, a cargo de la fiscal Serrano. La investigación fue caratulada como homicidio culposo. (Con información y fotos de Noticias de Azul).

Fuente: Infoeme (Olavarría)

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