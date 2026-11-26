Ante el creciente temor por ciberataques masivos, tormentas solares o crisis globales que puedan dejar al planeta a oscuras y sin conectividad, un innovador desarrollo con sello argentino propone una solución disruptiva. Se trata del Proyecto Delfos , una suerte de «arca digital» diseñada por el artista y emprendedor Alberto Echegaray Guevara para proteger los datos vitales de nuestra civilización. A diferencia de los servidores tradicionales en la nube, esta caja de seguridad del conocimiento funciona de manera completamente autónoma y descentralizada. Su objetivo es garantizar que, frente a cualquier emergencia extrema, las comunidades puedan seguir accediendo a información crítica sobre medicina, agricultura, ingeniería, historia, mapas y supervivencia sin depender de internet ni del tendido eléctrico convencional. El equipo cuenta con fuentes de alimentación propia —como paneles solares, energía eólica o hídrica— que le permiten mantenerse operativo en los entornos más hostiles. Además, su diseño contempla dos versiones: una unidad fija pensada para gobiernos, universidades o instituciones, y un modelo portátil de aproximadamente 15 kilos que puede ser trasladado fácilmente a zonas de desastre o regiones aisladas.

Uno de los aspectos más llamativos del dispositivo es su interfaz de usuario. El sistema integra una inteligencia artificial local que no requiere conexión a la red y se proyecta mediante un holograma interactivo bautizado como La Pitia . A través de este asistente virtual, cualquier persona puede realizar consultas por voz y recibir instrucciones paso a paso en más de 90 idiomas. La filosofía detrás de la iniciativa apuesta por la distribución masiva en lugar del almacenamiento centralizado. En vez de guardar toda la información en una única bóveda subterránea de difícil acceso, el plan consiste en desplegar miles de estas cajas en distintos puntos del globo para asegurar que el legado intelectual y práctico de la humanidad esté siempre al alcance de la mano.

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