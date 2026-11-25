ALEGRÍA Y DIVERSION EN LA BICICLETEADA DE ADULTOS MAYORES En la tarde de ayer martes, desde el Taller de Gimnasia de la Dirección de Adultos Mayores – dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano – se organizó una hermosa propuesta: una bicicleteada que congregó a gran cantidad de adultos en la Plaza Mitre. Desde ahí se inició el recorrido con destino al Parque Plaza Montero, donde se terminó la hermosa jornada con actividades, baile y una mateada compartida en inmediaciones a la Laguna. Desde el área se agradece la colaboración de la Dirección de Tránsito para el desarrollo de la jornada.

«LA NOCHE DE LOS MUSEOS» CONTINÚA EN LAS FLORES Desde el sábado 21 de noviembre, distintos espacios culturales y patrimoniales del partido de Las Flores vienen abriendo sus puertas para recibir a la comunidad. Cada encuentro es una oportunidad para compartir historias, descubrir lugares y acercarnos a quienes trabajan para cuidar y mantener vivo nuestro patrimonio. «La Noche de los Museos 2026» continúa este jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, con una variada programación de exposiciones, recorridos, propuestas artísticas y actividades que nos invitan a conocer y disfrutar de la riqueza cultural y natural de nuestro partido. El sábado 28 será una jornada especial, con la apertura de los tres museos municipales: el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, ubicados en Av. General Paz 570 de Las Flores, y el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, en la localidad de Pardo. Cada uno compartirá distintas propuestas para acercar a los visitantes a sus colecciones, sus historias y a todo aquello que los hace parte de nuestra identidad. Desde la Dirección de Museos municipal invitamos a vecinos y visitantes a seguir acompañando las actividades, recorrer los diferentes espacios y disfrutar de esta semana de encuentros. Porque conocer nuestro patrimonio también es una manera de reconocernos, compartir lo que somos y fortalecer los vínculos que nos unen como comunidad. La programación completa, con actividades, lugares y horarios, se encuentra disponible en las redes sociales de Museos y Archivo Las Flores.

LAS FLORES PRESENTE EN EL PRIMER CONGRESO DE DEPORTE PARALÍMPICO EN SAN CAYETANO La Secretaría de Deportes hace mención los profesores y estudiantes de Educación Física, como así también entrenadores y alumnos que participaron en el Primer Congreso de Deporte Paralímpico, que se llevó a cabo ayer martes 24 de noviembre en San Cayetano. Los florenses estuvimos representados por Manuela Cieza (Directoria del Área de Discapacidad), Fernanda Negrete, Manuela Martínez, María José Gallardo y Rocío Caramánica y los deportistas Ignacia Goñi, Wenceslao Larramendi, Blas Flores y Nehuén Santillán. Esta importante capacitación e intercambio son fundamental para el crecimiento del deporte adaptado; además porque se compartieron experiencias y que impulsan la inclusión en el deporte. Dentro de las actividades previstas se realizaron pruebas de atletismo, vóley sentado, básquet en sillas de ruedas, fútbol 7 PC, Talleres Prácticos y Mesa de Deportistas. El evento contó con la presencia de Gustavo Borro, presidente del Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y de la FADEPAC; Marcos Cianni (director provincial de Deporte Social); el intendente Miguel Ángel Gargaglione, autoridades del COPAR y de la Secretaría de Deportes de San Cayetano.

HOCKEY: FORMÁ PARTE DE LOS PLANTELES DE “LOS MATUNGUITOS” La Secretaría de Deportes invita a los jóvenes a integrar los elencos de Hockey “Los Matunguitos”, a cargo de los profesores Federico Lahitte y Juan Cruz Benavídez. Las categorías son Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Los interesados pueden acercarse los martes y jueves de 18:30 a 19:45 horas en la cancha ubicada en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. Cabe destacar que es totalmente gratuito y no es necesario contar con material ni experiencia. Sumate y sé parte de las divisiones formativas para que la disciplina continue creciendo en nuestra ciudad.

NEWCOM: GRAN CIERRE DE AÑO DE “LOS FÉNIX” Equipos de los Fénix Newcom a cargo del profesor Aldo Tobio, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, continúan logrando títulos y sumando experiencia, demostrando el permanente crecimiento que les permite ser protagonista en todos los frentes. La categoría +40 Mixta se consagró campeona de la Liga de Oeste, mientras el conjunto femenino se adjudicó la Liga Fortinera de Ranchos. Por otro lado, en el Torneo Argentino que se desarrolló en Trenque Lauquen, la división 50 Mixta tuvo un digno desempeño, logrando el puesto 12° jugando de igual a igual con los mejores exponentes del país; en tanto que el conjunto 60 Mixto, a pesar de no llegar en optimas condiciones, dio pelea hasta el final, con mucho carácter y entrega, teniendo un aceptable rendimiento.

FÚTBOL INFANTIL: JUVENTUD UNIDA CAMPEÓN INVICTO DE LA COPA QUIJOTE EN AZUL La Secretaría de Deportes felicita a la categoría 2015 del Club Juventud Unida por adjudicarse de manera invicta y sin recibir ningún gol en una nueva edición de la “Copa Quijote” de fútbol infantil, que se desarrolló desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre en Azul con la organización de Azul Athletic Club. Los dirigidos por Adrián Caputo hicieron un certamen espectacular, registrando los siguientes resultados: en el primer encuentro vencieron 4 a 0 a River de Azul y luego superaron 5 a 0 a Sportivo Piazza de Azul. En cuartos de final le ganaron 4 a 0 a Boca de Azul, en semifinal derrotaron 5 a 0 a Deportivo Tapalqué y, en la final, se impusieron 2 a 0 sobre Alumni de Azul.

Cabe destacar que los goleadores fueron Thiago Loyza y Simón Municoy, mientras que la valla menos vencida le correspondió a Jonás Gavazza y Fidel Municoy. El plantel, que fue recibido en el veredón Municipal por el intendente Fabián Blanstein, estuvo integrado por Jonás Gavazza, Benicio Nogel (refuerzo de El Fortín de Olavarría), Clemente Machuca, Stéfano Maldonado, Thiago Delgado, Francisco Galván, Thiago Loyza, Simón Municoy, Santino Vega, Dante Benedetto, Elián Pérez, Fidel Municoy, Vicente Grimoldi, Santino Polito, Homero Stuer, Elián López, Lorenzo Vanoli y Bautista Corte. Cuerpo Técnico: Adrián Caputo, Martín Gavazza y Melina Biazutti.

LAS FLORES VÓLEY SUBCAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA BELGRANENSE La Secretaría de Deportes hace mención al Subcampeonato logrado por la categoría Sub 14 de Las Flores Vóley, correspondiente a la Liga Belgranense de Vóley. El domingo 22 de noviembre en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, con la presencia del Intendente Fabián Blanstein, el Secretario de Deportes Favio Folini y el Director de Deportes Social Sebastián Pereyra, el elenco que dirige Chiara Vitelli superó 3 a 2 en la fase semifinal a Pila y en la final, durante un encuentro intenso por demás disputado, las florenses perdieron 3 a 1 ante General Belgrano.

El plantel estuvo integrado por Isabella Caputo, Celina Etcheto, Federica Díaz, Juana Fernández, Clarita Abraham, Alma Caputo, Olivia Di Tullio, Antonia Córdoba, Malena González y Camila Acosta.

HOCKEY: EL TALADRO SUBCAMPEÓN EN SÉPTIMA Y TERCERO EN SEXTA La Secretaría de Deportes destaca la participación del Club Atlético El Taladro en el Torneo Clausura, que organiza la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado. El sábado 21 de noviembre en Lobos culminó el certamen, donde la séptima división del “Verde” perdió en la final 5 a 0 ante las dueñas de casa, quedándose con el Subcampeonato que tiene un significado muy importante, ya que llegaron por primera vez a una definición por el título, teniendo un gran rendimiento a lo largo de la temporada. Asimismo, por el tercer y cuarto puesto de sexta categoría, El Taladro igualó 3 a 3 ante Lobos, con conversiones de Renata Diz, Malena Peyré y Nicole Robles; y luego se impuso en la definición por penales. Cabe destacar que Renata Diz tuvo en su haber 20 conquistas y por un solo tanto no se convirtió en la goleadora del campeonato. Los planteles a cargo de Felisa Suárez y Juan Cejas (PF) estuvieron conformados de la siguiente manera: Séptima: Felicitas Taraborelli, Renata Diz, Lucía Queijeiro, Lola Patronelli, Antonia Lacoste, Francisca García Romero, Bianca Fernández, Olivia Di Tullio, Catalina Paulé, Catalina Pees, Olivia Griffiths, María Carrillat, Juana Villa y Navila Coria. Sexta: Malena Peyré, Alma Astaburuaga, Jazmín Astaburuaga, Delfina Martínez, Juana García Romero, Nicole Robles, Pilar Tibiletti, Morena Corsi, Felicitas Taraborelli, Renata Diz, Lucía Queijeiro, Lola Patronelli, Antonia Lacoste, Francisca García Romero, Bianca Fernández, Catalina Paulé y Olivia Griffiths.

RUGBY: FLORENSES EN EL TORNEO NACIONAL DE MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Francisco Herrera, Maximiliano Franco y Guido Raimundo en el Torneo Nacional Sub 16 de Rugby, que se desarrolló en Mar del Plata con la organización de Pueyrredón Rugby Club. Los jugadores de Carpincho Rugby Club fueron invitados para integrar el plantel de La Tranquera Rugby de San Miguel del Monte y tuvieron una destacada actuación, con puntos altos en lo individual y colectivo, dejando muy buen representada a nuestra ciudad.

LAS FLORES HOCKEY CAMPEÓN DEL AÑO EN LA CATEGORÍA SUB 14 El elenco de la división Sub 14 de Las Flores Hockey se adjudicó la Finalísima y se consagró Campeón del año, en el marco del certamen que organiza la Liga Azuleña de Hockey. El domingo 22 de noviembre en Azul, las dirigidas por Agustina Guerendiain y Daniel Arce, que venían de ganar el Torneo Clausura, enfrentaron al Club Remo de Azul (vencedor del Apertura) y sobre el final, faltando 6 minutos, llegó el 1 a 0 luego de una muy buena acción individual de Celina “Cheli” Felice que le dio el triunfo a las florenses y tras la culminación del encuentro se desataron lo festejos que continuaron en el arribo a nuestra ciudad. Por otro lado, Lola Tolosa y Jimena González fueron distinguidas como mejores jugadoras. El equipo lo integraron: Celina Felice, Irina Prieto, Jimena González, Agostina Delory, Nahiara Franco, Delfina Hidalgo, Celina Noguera, Francesca Lacava, Alina Elissetche, Delfina Pardo, Juana Pereyra, Catalina Pérez, Felicitas Jacquet, Lola Tolosa, Julieta Fuchila, Priscila Simoncini, Luna García Romero e Isa Sotelo.

About The Author