El volante, de gran rendimiento a lo largo del Clausura, habló con la 91.5 sobre la clasificación a la gran final. «Muchas emociones encontradas. Estoy feliz por mí y por mis compañeros que están dando todo. Estamos a un pasito del objetivo. Ojalá se nos dé», manifestó el jugador. Al hablar de los partidos que llevaron al Depor a la definición del certamen, Dierickx dijo que «todos sabemos lo que es Ferro. Supimos manejar el partido, pegar en los momentos justos y aguantar cuando ellos se nos venían». Sobre la final ante Atlético, el rubio mediocampista señaló que «nos conocemos mucho con ellos. Son un gran equipo. Va a ser lindo volver a enfrentarlos».

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