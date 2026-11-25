(Ver orden del día) Con un temario de 24 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque LLA presentará un Proyecto de Ordenanza para solicitar la compactación de motovehículos con escape libre. Por su parte, el Bloque Adelante Las Flores solicitará mediante un Proyecto de Comunicación informe varios puntos planta depuradora líquidos cloacales. Finalmente, el Bloque TxLF, mediante un Proyecto de Resolución, se referirá a campaña prohibición uso pirotecnia para las fiestas. También se leerán varios temas tratados en diversas Comisiones internas del HCD local.

00. Orden del dia Sesion 26 de noviembre

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