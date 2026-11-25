Una buena noticia que tiene como protagonista al talento argentino y que demuestra cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Martín Ezequiel Pulitano tiene apenas 20 años, es oriundo de Moreno, provincia de Buenos Aires, y estudia Ingeniería Informática en la Universidad del CEMA.

En octubre viajó a Estados Unidos para participar de HackHarvard, una competencia internacional de innovación tecnológica que reunió a más de 500 participantes de distintos países. Allí, junto a tres jóvenes estadounidenses, desarrolló un dispositivo denominado FEEL, que en inglés significa sentir. ¿En qué consiste este invento? Se trata de un dispositivo que utiliza sensores e inteligencia artificial para detectar obstáculos y transmitir esa información mediante estímulos táctiles a las personas ciegas. El prototipo original genera pequeñas presiones sobre la palma de la mano, permitiendo identificar la presencia de objetos y su proximidad. Posteriormente, Martín comenzó a desarrollar una nueva versión, mediante un cinturón inteligente que utiliza vibraciones para advertir sobre los obstáculos que se encuentran alrededor de la persona. Lo curioso de esta historia es que fue el propio ChatGPT el que le sugirió participar en la competencia. Inicialmente, su solicitud fue rechazada, pero el joven argentino insistió hasta

conseguir una oportunidad. Finalmente, su equipo obtuvo tres reconocimientos, entre ellos el máximo premio general del certamen. Ahora, Martín pretende continuar desarrollando el dispositivo desde Argentina, formar un

equipo de trabajo y conseguir que esta tecnología resulte accesible para quienes la necesitan. Por el momento, se encuentra en etapa de desarrollo y todavía no está disponible comercialmente. Una historia de perseverancia, talento e innovación que nos muestra que el verdadero valor de la tecnología está también en su capacidad para generar inclusión, autonomía y mejores oportunidades para las personas.

Fuente: TN

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