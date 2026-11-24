SE REALIZÓ EL ENCUENTRO DISTRITAL “GENERACIÓN FOLKLORE” EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Con la participación del intendente Fabián Blanstein, la Escuela Agraria fue escenario de una verdadera fiesta de la educación pública y la cultura popular con la realización del Encuentro Distrital del Programa Provincial “Generación Folklore”, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La jornada, organizada por la comunidad educativa de la escuela, contó también con la participación de la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Asuntos Agropecuarios, Damián Dulau; la directora de Promoción Comunitaria, Silvina Castro – quien acompañó la actividad junto a los Centros de Promoción Comunitaria y el Hogar Agrícola en representación de la Secretaría de Desarrollo Humano -; el concejal Rogelio Díaz y autoridades educativas del distrito. En un contexto donde resulta imprescindible reivindicar el rol del Estado como garante de derechos, Generación Folklore se consolida como una política educativa de alcance provincial. Lejos de concebir la tradición como una pieza estática del pasado, la propuesta entiende al folklore como una práctica cultural viva, dinámica, intercultural e intergeneracional, donde dialogan de igual a igual las raíces rurales con las expresiones urbanas y juveniles contemporáneas. Durante la jornada, estudiantes, docentes y equipos directivos de todos los niveles y modalidades del distrito expusieron a la comunidad los trabajos de investigación, producción artística y rescate patrimonial desarrollados a lo largo del año en torno a los ejes temáticos del programa. El encuentro contó con un emotivo desfile criollo y diversas actividades tradicionales que pusieron en valor el arraigo y la identidad florense. Asimismo, en sintonía con la mirada socioterritorial y el cuidado del patrimonio común, se llevó adelante una jornada de bioconstrucción en una de las instalaciones del predio, orientada al mantenimiento del lugar y a la revalorización colectiva del espacio. La articulación permanente entre el Municipio de Las Flores y la DGCyE permite transformar los saberes comunitarios en contenidos de enseñanza y garantizar que las infancias y juventudes ejerzan plenamente su derecho a la educación y a la cultura.

APLAUSOS DE PIE PARA LA COMEDIA MUNICIPAL EN SU ESTRENO DE TEATRO ABIERTO Fueron dos noches seguidas de teatro florense donde se destacaron las actuaciones y las temáticas abordadas, acciones que merecieron una gran presencia del público que llenó la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección Municipal de Cultura. El pasado sábado y domingo por la noche en el escenario «Enrique Muñiz», la Comedia Municipal de Las Flores que dirige Aldo Rizzo Arrúa, estrenó en cada jornada primero «Papá Querido» de Aída Bortnik y luego «Gris de Ausencia» de Roberto Cossa. En “Papá querido” se destacó la actuación del debutante Baltazar López, como así también la labor en el escenario de Sandra D’agostino, Soledad Genta y Aldo Rizzo Arrúa, en una representación que encarnó la figura de cuatro hermanos que ante el fallecimiento de su padre se reúnen después de muchos años y en ese instante conviven con reproches, diferencias y recuerdos. En “Gris de ausencia”, el debut de la joven Karen Cuesta fue muy aplaudido por la concurrencia, en una obra teatral donde participaron en gran nivel de Sandra D’agostino, Roberto Martínez, Hernán Patronelli y Aldo Rizzo Arrúa. Los actores y actrices le dieron vida a una historia que transcurre en un restaurant argentino en Italia, donde se pone en juego el desarraigo, la inmigración forzada y la dificultad de pertenecer a dos lugares sin sentirse parte de ninguno. Con el acompañamiento del intendente Fabián Blanstein; del director de Cultura, Juan Bautista Saladino; y demas autoridades, se compartió esta exitosa primera fecha del Ciclo de Teatro Abierto que la Comedia Municipal de Las Flores estrenó y que tendrán nuevas fechas los días de mes de diciembre próximo. Es válido de subrayar también que, en la coronación de aplausos con el público de pie, también se premió la tarea de Agustina Martínez Berecochea en Iluminación y Sonido, de Guadalupe Barragán como Asistente de Dirección y del Director General de la puesta en escena, Aldo Rizzo Arrúa.

CICLISMO: EL MUNICIPIO RECONOCIÓ A JUAN MAZZOLA POR EL SUBCAMPEONATO ARGENTINO El secretario de Deportes, Favio Folini, junto a los directores del área, Pedro Cantet y Sebastián Pereyra, hicieron entrega de un presente a Juan Mazzola por haberse consagrado Subcampeón en la especialidad Scratch de la categoría Master “A”, en el marco del Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Master y Elite II que se disputó en el Velódromo “Invencible” de Rafaela, Santa Fé. El reconocimiento al florense se hizo en la Pista Municipal de Ciclismo «Andrés Lapadula”, durante el interesante programa que organizó la Agrupación Florense de Ciclismo, quien a su vez destacó la labor de Iván Crowley y Alejandro Delgado en este importante evento a nivel nacional. En cuanto a competencia local, los ganadores fueron: Oscar Pardo (Peña Local e Invitados; Las Flores), Daniel Caputo (Promocionales; Las Flores), Facundo Fernández (Máster “A”, “B”, “C” y Elite II”; Las Flores) y Hugo De Benedetto (Master “C”; Las Flores). Asimismo, los ciclistas de nuestra ciudad ocuparon los siguientes puestos: 2°) Luciano Osterrieth y 4°) Juan Carricaburu (Peña Local e Invitados); 2°) Facundo Pereyra, 3°) Sergio Córdoba y 5°) Lucas Lamella (Promocionales); 2°) Juan Mazzola, 5°) Hugo De Benedetto y 6°) Daniel Noguera (Master “A”, “B”, “C” y Elite II).

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