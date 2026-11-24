¿Cómo sembrás pasto en un lugar donde no entra una sembradora? En Gualeguaychú, Entre Ríos, dos amigos encontraron una respuesta mirando lo que ya pasaba en el potrero. Las vacas entraban al monte para comer, así que se preguntaron si podían aprovechar ese recorrido para repartir semillas. La idea fue del ingeniero agrónomo Román Heiler, que quería mejorar las pasturas en un sector del campo familiar. Se la contó a su amigo Mariano Dargains, diseñador industrial, y entre los dos desarrollaron un collar que lleva semillas y las va soltando mientras el animal

come. Así nació el emprendimiento Conquistador Ganadero. ¿Cómo funciona? Adentro del collar hay un péndulo. Cuando la vaca mueve la cabeza para arrancar el pasto, ese movimiento hace oscilar el péndulo y el dispositivo deja caer una pequeña cantidad de semillas. Así las va repartiendo a medida que el animal recorre el terreno. Todo el mecanismo funciona sin motor, sin batería y sin combustible. La idea es sumar especies forrajeras a un pastizal que ya existe. El collar puede distribuir, por ejemplo, semillas de trébol, lotus o achicoria. Según Heiler, una carga dura entre cuatro y siete días y, según cómo pastoree el animal y las características del terreno, un collar puede repartir semilla en alrededor de una hectárea en diez días. ¿Y cuánto cuesta? El precio informado en noviembre fue de 179 mil pesos por unidad, con descuento desde seis collares. El proyecto también tiene una pata bonaerense. En La Plata

se fabrica la carcasa del dosificador, mientras que en Gualeguaychú se confecciona el depósito de semillas. Y esa es la buena noticia. Una dificultad concreta del campo familiar terminó en un invento argentino que ya recibe pedidos de distintas provincias. Donde cuesta meter una máquina, la vaca puede repartir semillas haciendo lo que hace todos los días: salir a comer.

Fuente: Bichos de Campo

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