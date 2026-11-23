Durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, 1.410.000 turistas recorrieron el país y generaron un impacto económico directo de $ 332.557 millones. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hubo menos viajeros que en 2025, estadías más cortas y un gasto diario que también retrocedió. El movimiento turístico durante el feriado estuvo marcado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales. Sin embargo, los números reflejaron un escenario de consumo más moderado y viajes de menor duración. De acuerdo con el relevamiento de la CAME, la cantidad de viajeros cayó un 17,4% frente al mismo feriado de 2025. La comparación estuvo condicionada por la duración del descanso: el año pasado había tenido cuatro días, mientras que el actual contó con tres. También incidió la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo período de 2025. En tanto, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770 con una baja real del 3,1% interanual. El impacto económico total registró una caída del 30,3% en términos reales. Entre los destinos con mejores indicadores se destacaron Bariloche, con un 85% de ocupación hotelera; Ushuaia, con un 78%, y Jujuy, con un promedio del 71%. En el norte de Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó las reservas por encima del 85%, mientras que Sumampa y Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, alcanzaron el 100% de ocupación sobre una oferta conjunta de 296 plazas, por la festividad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Las fiestas populares y los acontecimientos deportivos también movilizaron visitantes en distintas regiones. Entre las propuestas destacadas estuvieron la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, en Entre Ríos; la Fiesta Nacional del Chivito, en Neuquén; Patagonia Bariloche by UTMB, en Río Negro; y la Fiesta Nacional del Sol, en San Juan.

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