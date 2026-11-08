León XIV en Argentina: pidió que la economía esté al servicio de las personas

El papa León XIV realizó su primera intervención pública en la Argentina durante un acto en el Palacio Libertad, donde pronunció un mensaje centrado en la responsabilidad de los gobernantes, el valor de la vida comunitaria y los desafíos económicos y sociales. En su discurso, explicó que llegó al país en su condición de “pastor” y evocó el vínculo histórico de la Iglesia con la Argentina a partir del pontificado de Francisco. “Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular”, expresó el Pontífice, al recordar que durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un Papa argentino que conservó en su memoria y en su corazón los lugares, las personas y la fe de esta tierra. En ese sentido, señaló que ahora le toca recorrer el camino inverso y visitar el país donde Francisco inició una etapa que luego se proyectó sobre toda la Iglesia. León XIV también hizo referencia a la identidad argentina, construida a partir del encuentro de distintas culturas y experiencias. Destacó la capacidad de la sociedad para recibir a quienes llegaron desde otros lugares y para sobreponerse a las dificultades. Uno de los pasajes centrales de su intervención estuvo dedicado al papel de las autoridades y a la orientación de las políticas públicas. El Papa sostuvo que quienes ejercen el poder deben reconocer los límites de sus responsabilidades y tomar decisiones en función del interés colectivo. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó, en una de las definiciones más contundentes de su discurso. Además, puso el foco en las oportunidades para las nuevas generaciones y advirtió sobre la necesidad de que el país aproveche sus recursos humanos. En ese marco, planteó que una sociedad debe revisar sus propias falencias cuando sus jóvenes se ven obligados a emigrar para concretar sus proyectos de vida. También vinculó el futuro de las próximas generaciones con el reconocimiento de la dignidad humana y la protección de la vida desde sus primeros momentos.

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