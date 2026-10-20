La Escuela Media 1 va por el proyecto AVU (Reciclado Aceite)

Visitaron los estudios de FM ALPHA los alumnos de 5to de comunicación de la Escuela Media 1. Bajo la conducción de los profesores Santiago Juarez y la bibliotecaria Eliana Fernández, los alumnos se expresaron con el criterio de concientizar el significado del mal uso por no reciclarse.

“Gracias por el espacio y la invitación, el proyecto AVU tiene 15 años aproximadamente en la institución y se decidió relanzarlo. Uno de los ejes de la educación secundaria es la educación ambiental en la nueva currícula y así se trabaja en sus múltiples dimensiones. (Santiago).

(Eliana -bibliotecaria) “Soy solo un nexo en esto desde hace 1 año que estoy en la escuela, y este año decidí meterme en varios temas como por ejemplo reflotar el proyecto…”

(Alumnas) “Estamos muy contentas es la primera vez que como curso tocamos el tema que consideramos importante para nuestra escuela y la comunidad, es un tema relevante porque nos aporta a la economía de nuestra cooperadora. El aceite que se llevan de nuestra escuela es un proyecto que surgió en 2010 con la prof. Sandra Herrera con el nombre de ambiente sano. Fuimos preguntando en los demás cursos si sabían del proyecto y muy pocos lo recordaban…” Santiago agregaba: “Después de pandemia se cortó un poco y se dejó de lado, la idea es trabajarlo con las distintas áreas con distintas estrategias. Nosotros les proponemos a la comunidad llevar su aceite usado y hay un convenio por firmarse del municipio, la empresa transportista pasan y recolectan el aceite, nos abonan no mucho por litro, pero ese monto lo volcamos al área de la cooperadora…”

Sobre la cantidad estimada que se recicló en la etapa anterior, dijeron: “En los últimos 15 años se juntó 4.600 litros solamente en la escuela y la idea es que en los locales gastronómicos conozcan el proyecto, la escuela puede recibirles ese aceite usado. Que sepan que somos un punto verde de recolección. No es tanto el monto pero siempre suma. Lo que podamos recaudar es beneficioso para la Secundaria Uno…Como curso vamos a salir a repartir folletería pero ya les avisamos que en sus casas pueden pasar por la escuela a dejar el aceite usado (colado) con una botella limpia…” Sobre la recepción dijeron: “Quien vaya con el aceite, debe tocar timbre y le entrega al personal auxiliar en la puerta y así está colaborando. Se deja la botella y luego se desecha. Ahora han pasado dos tambores que hemos juntado, serían 200 litros por eso es la idea difundirlo…recordemos que 1 litro de aceite puede contaminar muchos litros de agua por eso es importante juntarlo…En enero y febrero que es época de receso, los auxiliares continúan recibiendo y pueden también acercar el aceite usado. La idea es que esté abierto todo el año…” remarcaban

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