Dolor en el mundo del espectáculo: murió el actor Antonio Grimau

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras conocerse la triste noticia de que el reconocido actor falleció este martes a la edad de 82 años luego de permanecer varios días internado debido a complicaciones en su salud. El lamentable deceso fue confirmado oficialmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde expresaron su profundo pesar y enviaron condolencias a sus familiares. Con una invaluable trayectoria que superó las seis décadas, el querido intérprete se consolidó como una figura imprescindible del teatro, el cine y la televisión. El prestigioso intérprete se encontraba ingresado, ya que había sufrido un marcado deterioro en las últimas semanas, lo que obligó a su entorno más cercano a decidir una internación de urgencia. Según trascendió desde su círculo íntimo, el motivo principal de su hospitalización estaba vinculado a un severo cuadro de insuficiencia respiratoria crónica que se agudizó de forma repentina debido a una neumonía bilateral. Grimau, de extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión, actuó en Las Flores en noviembre de 2016 junto a Claudia Lapacó con la obra «Filomena Marturano» en el Teatro Español.

Fuente: Revista Caras

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