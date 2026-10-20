20 de octubre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Dolor en el mundo del espectáculo: murió el actor Antonio Grimau

3 horas atrás Fm Alpha

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras conocerse la triste noticia de que el reconocido actor falleció este martes a la edad de 82 años luego de permanecer varios días internado debido a complicaciones en su salud. El lamentable deceso fue confirmado oficialmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde expresaron su profundo pesar y enviaron condolencias a sus familiares. Con una invaluable trayectoria que superó las seis décadas, el querido intérprete se consolidó como una figura imprescindible del teatro, el cine y la televisión. El prestigioso intérprete se encontraba ingresado, ya que había sufrido un marcado deterioro en las últimas semanas, lo que obligó a su entorno más cercano a decidir una internación de urgencia. Según trascendió desde su círculo íntimo, el motivo principal de su hospitalización estaba vinculado a un severo cuadro de insuficiencia respiratoria crónica que se agudizó de forma repentina debido a una neumonía bilateral. Grimau, de extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión, actuó en Las Flores en noviembre de 2016 junto a Claudia Lapacó con la obra «Filomena Marturano» en el Teatro Español.

Fuente: Revista Caras

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Tristeza en la televisión: murió Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN y El Trece

4 días atrás Fm Alpha

Murió Piero, la voz comprometida que marcó generaciones

2 semanas atrás Fm Alpha

En Posta 4 X 400 en CABA A. Rodríguez es Plata

1 mes atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

La Escuela Media 1 va por el proyecto AVU (Reciclado Aceite)

5 minutos atrás Fm Alpha

Dolor en el mundo del espectáculo: murió el actor Antonio Grimau

3 horas atrás Fm Alpha

La otra cara de la moneda: Responde el titular del inmueble demolido

3 horas atrás Fm Alpha

BM – martes 20 de octubre

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.