El grupo de punk rock local presentará el próximo 5 de diciembre a las 23hs. en el club Juventud Unida su primer disco «Estamos complicados». La banda está compuesta por Eliseo López, Juan Cartasso, Alfonso Mosquera y Franco Aranda formándose originalmente en el Taller de Música «La Escuelita». Como bandas invitadas estarán Kalahari Red (La Plata) y Disidencia (Tandil). La entrada anticipada tienen un valor de 10 mil pesos e incluye una consumición.

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